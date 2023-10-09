У Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови

Тіла дівчат 2006 та 2005 років народження виявили на вулиці Оноре де Бальзака.

Фото: поліція Києва

У Києві сталося чергове подвійне самогубство. Загиблими знову стали підлітки. Цього разу тіла двох дівчат виявили на вулиці Оноре де Бальзака, повідомляє поліція Києва.

Особи потерпілих встановлено, це - місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними вони загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.

На місці працює слідчо-оперативна група. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою «самогубство».

Варто зазначити, що це не перше підліткове самогубство за останній час. Так, у Дарницькому районі Києва виявили тіла двох неповнолітніх дівчат, які загинули внаслідок падіння з 15-го поверху багатоповерхівки.

Також нещодавно брат і сестра у Києві випали з балкону багатоповерхівки.

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