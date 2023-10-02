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  1. В Україні

У Києві з балкону багатоповерхівки впали брат і сестра: що відомо

13:24, 2 жовтня 2023
Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.
У Києві з балкону багатоповерхівки впали брат і сестра: що відомо
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2 жовтня близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини падіння дівчини і хлопця з балкону багатоповерхівки.

Як повідомили у столичній поліції, від отриманих травм потерпілі загинули на місці.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

У поліції зазначили, що правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій.

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