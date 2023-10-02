Чеська компанія Regiojet хоче встановити пряме залізничне з Ганновера до кордону з Україною

Залізничне сполучення між Перемишлем та Ганновером забезпечить зв'язок з українськими містами.

Джерело фото: kyiv24.news

Чеська транспортна компанія Regiojet має намір встановити нове пряме залізничне сполучення між прикордонним містом Перемишлем в Польщі та Ганновером. Компанія подала заяву про доступ до польської залізничної мережі UTK та зараз очікує на рішення, – повідомляє Bild.

Regiojet вже давно пропонує щоденні залізничні маршрути між Прагою та Перемишлем, які забезпечують зв'язок з українськими містами, такими як Київ, Львів і Харків. У майбутньому компанія також планує запустити маршрути між Прагою та Чопом. Чоп розташований на заході України, прикордонному трикутнику з Угорщиною та Словаччиною, і є важливим вузлом у залізничній системі. Також, за інформацією, ведуться переговори з Українською залізницею для подальшого розширення маршрутів.

Нагадаємо, що у 2024 році Київ матиме пряме залізничне сполучення з Берліном.

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