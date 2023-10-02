Зловживання недобросовісними кредиторами наданими їм правами та можливостями – суддя ВП ВС Олександр Банасько про проблематику

Суддя розповів про напрацьовану Верховним Судом судову практику в справах про банкрутство.

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Зловживання недобросовісними кредиторами наданими їм правами та можливостями – на таку проблематику звернув увагу суддя Великої Палати Верховного Суду Олександр Банасько в межах фахових обговорень питань, з якими стикаються кредитори у процедурах, визначених КУзПБ. Під час виступу суддя розповів про напрацьовану Верховним Судом судову практику в справах про банкрутство.

Олександр Банасько проаналізував постанову судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі ВС від 26 квітня 2023 року у справі № 904/2154/22.

У зазначеній справі Верховний Суд дійшов висновку, що територіальна юрисдикція справи про банкрутство юридичних осіб за критерієм місцезнаходження боржника у випадку звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство юридичних осіб має визначатися на дату подання кредитором заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за місцезнаходженням боржника відповідно до відомостей у ЄДР. У разі звернення ініціюючих кредиторів до різних господарських судів із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство має розглядатися заява, яка була календарно першою подана до суду (безпосередньо або через пошту чи інші засоби зв’язку), господарським судом за місцезнаходженням боржника, визначеним на підставі відомостей ЄДР на день подання першої заяви.

Крім того, на думку суддів профільної палати, поява справи-«двійника» про банкрутство цього ж боржника в іншому суді, спричинена зміною боржником свого місцезнаходження в період між прийняттям заяви та підготовчим засіданням суду в первісній справі, на якому вирішується відповідне питання про відкриття провадження, є результатом або недобросовісного користування правами боржника на визначення свого місцезнаходження, або його недобросовісної процесуальної поведінки (неповідомлення суду про наявність в іншому суді справи про банкрутство або заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство).

Важливою та близькою за змістом є правова позиція щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності множинності заяв ініціюючих кредиторів, викладена в постанові КГС ВС від 6 липня 2022 року у справі № 913/288/21.

Профільна палата КГС ВС дійшла висновку, що якщо надходить декілька заяв кредиторів, то вони мають розглядатися почергово, і ключовим критерієм для порядку розгляду таких заяв є календарна дата надходження такої заяви.

«Такий хронологічний критерій щодо розгляду вимог кредиторів найбільш виважений та об’єктивний, оскільки інший дискреційний порядок міг би призвести до певних процесуальних зловживань і затягування розгляду справи», – наголосив Олександр Банасько.

Обґрунтованість такого правозастосування підтверджується відповідними законодавчими змінами в КУзПБ (ч. 1 ст. 8 Кодексу). Йдеться про те, що зміна боржником зареєстрованого місцезнаходження або місця проживання після подання кредитором або боржником заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не впливає на зміну територіальної підсудності господарського суду.

За словами судді ВП ВС, навіть за відсутності законодавчого регулювання воно з’явилося пізніше судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС своїми висновками і рішеннями фактично унеможливлювала зловживання, працювала на випередження, а також на підвищення рівня добросовісності учасників провадження у справах про банкрутство.

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