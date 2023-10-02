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  1. У світі

Глава МЗС Німеччини закликала посилити Українські ППО напередодні зими

17:46, 2 жовтня 2023
Голова МЗС Німеччини закликала допомогти Україні перед ймовірними обстрілами рф по критичній інфраструктурі в зимовий період.
Глава МЗС Німеччини закликала посилити Українські ППО напередодні зими
Джерело фото: DW
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Українські союзники мають допомогти державі розширити протиповітряну оборону та посилити систему енергопостачання в цілому напередодні зими та ймовірних ударів росії по критичній інфраструктурі, – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Deutsche Welle.

На початку зустрічі міністр закордонних справ Анналена Бербок повторила свій заклик до «зимової захисної парасольки» для України, що включає в себе розширення системи протиповітряної оборони, постачання генераторів електроенергії та посилення загального енергопостачання. Вона наголосила на тому, як росія атакувала електростанції під час минулої зими, свідомо руйнуючи енергетичну інфраструктуру. «Ми повинні запобігти цьому, наскільки це можливо, разом із усіма доступними ресурсами», – сказала вона.

Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок знову закликала Україну приєднатися до Європейського Союзу . Це завдання Німеччини , «коли ця жахлива війна нарешті закінчиться, щоб Україна також могла приєднатися до Європейського Союзу», – сказав вона, додавши, що від Німеччини залежить продовження розширення ЄС.

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