Вимагав $10 тисяч за безперешкодний перетин кордону: на Одещині затримали прикордонника

На Одещині викрили військовослужбовця прикордонного загону ДПСУ, який допомагав за гроші перетинати державний кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.
За даними слідства, у вересні 2023 року підозрюваний вимагав від чоловіка призовного віку 10 тис доларів США за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону.
Правоохоронці затримали його після одержання коштів.
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 501 908 грн та відсторонено від займаної посади.
Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
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