В Україні почали діяти нові штрафи за рекламу: список заборон

З 2 жовтня в Україні посили вимоги до реклами щодо азартних ігор.

Джерело фото: khoda.gov.ua

З 2 жовтня 2023 року, в Україні вступили в силу нові вимоги до реклами, що стосуються азартних ігор. За порушення цих вимог передбачено штрафи в розмірі до 2 010 000 гривень.

Зміни до закону «Про рекламу» були запроваджені Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

Нові норми закону обмежують рекламу в пресі, на рекламних щитах, банерах, відеороликах і т.д.

Так, заборонена реклама азартних ігор, яка відповідає наступним критеріям:

Використання зображень осіб, які не досягли 21-річного віку, включаючи фотомоделі.

Створення враження, що перемогти в азартних іграх легко, і що участь в них може бути джерелом доходів або альтернативою роботі.

Включення продакт-плейсменту азартних ігор в рекламу.

Реклама організаторів азартних ігор, торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності без належної ліцензії на провадження азартних ігор.

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