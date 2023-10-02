Кількість справ про шахрайство в Україні у 2023 році сягнула історичного рекорду — Опендатабот

За 8 місяців зафіксовано більше проваджень за шахрайство, аніж за два попередні роки.

Зображення: freepik.com

Аномальна активність шахраїв зафіксована в Україні у 2023 році. Як повідомляє платформа відкритих даних «Опендатабот», за вісім місяців цього року було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ. Це більше, ніж за два попередні роки разом.

У 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022 — 32 086.

Цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця, зазначають аналітики. Так, якщо на початку року, в середньому, 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі.

Кількість кримінальних проваджень:

Січень 2023 - 5842

Лютий - 6996

Березень - 7337

Квітень - 6559

Травень - 8122

Червень - 8039

Липень - 8312

Серпень - 8398

Попри зростання кількості відкритих проваджень, кількість справ, що доходить до суду, поменшала.

«За 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень», - зазначили на порталі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.