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Кількість справ про шахрайство в Україні у 2023 році сягнула історичного рекорду — Опендатабот

16:12, 2 жовтня 2023
За 8 місяців зафіксовано більше проваджень за шахрайство, аніж за два попередні роки.
Кількість справ про шахрайство в Україні у 2023 році сягнула історичного рекорду — Опендатабот
Зображення: freepik.com
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Аномальна активність шахраїв зафіксована в Україні у 2023 році. Як повідомляє платформа відкритих даних «Опендатабот», за вісім місяців цього року було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ. Це більше, ніж за два попередні роки разом.

У 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022 — 32 086.

Цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця, зазначають аналітики. Так, якщо на початку року, в середньому, 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі.

Кількість кримінальних проваджень:

  • Січень 2023 - 5842
  • Лютий - 6996
  • Березень - 7337
  • Квітень - 6559
  • Травень - 8122
  • Червень - 8039
  • Липень - 8312
  • Серпень - 8398

Попри зростання кількості відкритих проваджень, кількість справ, що доходить до суду, поменшала.

«За 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень», - зазначили на порталі.

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