Погорів на хабарі: в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області повідомили про підозру

За даними слідства, він вимагав гроші за прийняття «правильного» рішення.

Фото: НАБУ

Як ми писали, виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одеської області викрили на хабарництві. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, пише НАБУ.

За даними слідства, затриманий суддя за 1300 дол. США обіцяв посприяти у прийнятті рішень про забезпечення позову у цивільній справі на користь громадянина.

29 вересня його викрили «на гарячому» при отриманні майже 50 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зазначимо, що за даними «Судово-юридичної газети» мова йде про суддю Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

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