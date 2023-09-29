Вимагав гроші за «правильне» судове рішення: на хабарництві викрили в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

Повідомляється, що в обмін на хабар він обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі.

Фото: НАБУ

Виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одеської області викрили на хабарництві, повідомляє СБУ.

Зазначається, що в обмін на хабар він обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі.

Чоловіка викрили «на гарячому», а саме після одержання хабаря та прийняття «обіцяного» рішення на користь зацікавленої сторони.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Судді загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляє НАБУ, йде мова про одержання майже 50 тис. гривень хабаря.

Зазначимо, що за даними «Судово-юридичної газети» мова йде про суддю Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

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