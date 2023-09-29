Сербський суд ув'язнив ексгенерала СБУ Андрія Наумова

Наумова засудили до року ув’язнення за відмивання грошей.

Фото: Радіо Свобода

Вищий суд міста Ниш, що на півдні Сербії, засудив екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомила балканська служба Радіо Свобода.

Адвокат Наумова повідомив журналістам, що він здивований вироком і планує його оскаржувати.

«Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за відмивання грошей, тому що Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії», — сказав Петрович.

За його словами, також ще очікується рішення Апеляційного суду в Ниші щодо запиту України про екстрадицію Наумова іншому провадженні.

Нагадаємо, що колишнього співробітника СБУ Наумова, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Тоді поліція заявила, що виявила під час огляду автомобіля гроші та діаманти, і що вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності. Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ниша. На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

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