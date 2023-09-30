Протягом випробувального терміну, що обчислюється з першого дня роботи та може тривати від 1 до 6 місяців, на працівника поширюється законодавство про працю.

Посадовці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, як встановлюється випробувальний термін під час прийняття на роботу.

Вони нагадали, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану для будь-якої категорії працівників може встановлюватися умова про випробування під час прийняття на роботу.

Протягом випробувального терміну, який відлічується з першого дня роботи і може тривати від 1 до 6 місяців, на працівника поширюється законодавство про працю. Якщо під час випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку він прийнятий, роботодавець протягом цього строку має право розірвати трудовий договір.

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