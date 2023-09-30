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  1. В Україні

Як встановлюється випробувальний термін під час прийняття на роботу

10:10, 30 вересня 2023
Протягом випробувального терміну, що обчислюється з першого дня роботи та може тривати від 1 до 6 місяців, на працівника поширюється законодавство про працю.
Як встановлюється випробувальний термін під час прийняття на роботу
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Посадовці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, як встановлюється випробувальний термін під час прийняття на роботу.

Вони нагадали, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану для будь-якої категорії працівників може встановлюватися умова про випробування під час прийняття на роботу.

Протягом випробувального терміну, який відлічується з першого дня роботи і може тривати від 1 до 6 місяців, на працівника поширюється законодавство про працю. Якщо під час випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку він прийнятий, роботодавець протягом цього строку має право розірвати трудовий договір.

Раніше повідомлялося, як оформлюється укладення трудового договору при спрощеному режимі. 

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