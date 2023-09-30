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Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК

07:50, 30 вересня 2023
Законопроектом Арахамії про скасування правок «Лозового» обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.
Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК
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Неявка лише всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення судового розгляду. Відповідні зміни до статті 324 КПК передбачає зареєстрований у Верховній Раді 29 вересня законопроект 10100. Нагадаємо, проект внесений групою народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією, і має на меті зокрема скасування строків давності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини вчинені в період воєнного стану та призупинення перебігу строків давності для тяжких та особливо тяжких злочинів на період війни; а також скасування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Серед іншого, законопроектом обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

Так, на думку авторів, необхідно забезпечити дотримання строків як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду шляхом зміни порядку продовження строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (від слідчих суддів ці повноваження пропонується повернути прокурорам), унеможливлення зловживання своїми процесуальними правами стороною захисту.

«Суть таких процесуальних зловживань, під час судового розгляду полягає у тому, що захист обвинуваченого організовує неявку адвокатів, нібито, з поважних причин.

У випадку такої систематичності неявок адвокатів, що, відповідно, суттєво затягує судовий розгляд. Тому, у комплексі із іншими змінами, направленими на встановлення достатніх строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, пропонується внести зміни до статті 324 КПК України щодо уточнення підстави для відкладення судового засідання, а також у статтю 46 КПК щодо уніфікації положень про максимальну кількість захисників», - зазначається в пояснювальній записці.

Зокрема, у статті 46 КПК визначити, що одночасно брати участь у досудовому розслідуванні та судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного підозрюваного, обвинуваченого.

Автор: Наталя Мамченко

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