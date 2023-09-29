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Держпраці роз’яснила, як оформлюється укладення трудового договору при спрощеному режимі

07:40, 29 вересня 2023
Укладення трудового договору, в тому числі при спрощеному режимі регулювання трудових відносин, оформлюється наказом роботодавця, і подається повідомлення до органів ДПС.
Держпраці роз’яснила, як оформлюється укладення трудового договору при спрощеному режимі
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, як оформлюється укладення трудового договору при спрощеному режимі.

Регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.

У трудовому договорі зазначається інформація про умови праці, наявність/відсутність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також визначаються встановлені законом права працівника на пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах.

Працівник вважається поінформованим про умови праці та наявність/відсутність на його робочому місці небезпечних факторів з моменту підписання ним трудового договору.

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).

За згодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути укладений у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

При цьому варто врахувати, що відповідно до вимог ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення органів Державної податкової служби України про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, укладення трудового договору, в тому числі при спрощеному режимі регулювання трудових відносин, оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, і подається повідомлення до органів Державної податкової служби України.

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