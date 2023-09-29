На Київщині неповнолітня дівчина заради відео в TikTok вкрала диню

Працівники поліції провели з нею профілактичну бесіду.

Джерело фото: скріншот із відео

На території Боярської громади неповнолітня дівчина викрала диню у той час, коли продавець відволікся. Про це повідомили на каналі Поліція на Київщині.

За інформацією правоохоронців, останнім часом набуває популярності у соціальних мережах флешмоб, коли підлітки викладають відео, де здійснюють крадіжку продуктів харчування.

Працівники Фастівського управління поліції розшукали неповнолітню та провели з нею профілактичну бесіду.

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