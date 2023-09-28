ЄС пригрозив Туреччині, Індії та Казахстану за постачання запчастини для російських безпілотників

ЄС пригрозив забороною на продаж, щоб уникнути обходу санкцій та заблокувати використання західних деталей у російських безпілотниках.

Джерело фото: Defense Express

У ЄС попередили європейські компанії та уряди про можливу заборону на продаж певних компонентів Туреччині, Індії та Казахстану, звідки Іран та росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї для ударів по українських містах, – повідомляє The Guardian.

Коментарі Європейської комісії з’явилися після витоку 47-сторінкового документа, в якому український уряд детально описує використання західних технологій в іранських дронах з нещодавніх атак по Україні. Зазначається, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 рейдів на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, що містять західні технології.

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