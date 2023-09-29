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  1. В Україні

На Хмельниччині викрили схему постачання наркотиків до колонії

07:00, 29 вересня 2023
Керував наркобізнесом так званий «смотрящий» за установою.
На Хмельниччині викрили схему постачання наркотиків до колонії
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Хмельницькі поліцейські перекрили канал постачання наркотиків до Райківецької виправної колонії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Керував наркобізнесом так званий «смотрящий» за установою. Він залучив як спільників своїх колег по «статусу», які відбувають покарання у виправній колонії, арештантів СІЗО та колишніх засуджених з волі.

Як встановили правоохоронці кримінальний авторитет, який відбуває покарання у колонії за майнові злочини, налагодив наркобізнес за гратами. Там він і отримав статус так званого «смотрящого» за установою. До злочинних оборудок він залучив двох «смотрящих» з колонії, двох арештантів з СІЗО та чотирьох осіб з волі.

«Фігуранти з колонії передавали інформацію про необхідну кількість наркотиків учасникам з СІЗО, а ті вже особам з волі. Отримавши «замовлення», формували пакунки: ховали наркотики у продукти харчування та медикаменти та постачали засудженим на територію виправної колонії у вигляді передач. Після отримання посилок так звані «смотрящі» збували «товар» серед засуджених за готівку», — йдеться у повідомленні.

27 вересня правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення обласної поліції та спецпідрозділу «КОРД» провели обшуки за місцями проживання пособників та в камерах утримання основних фігурантів.

В ході обшуків вилучено наркотики, банківські картки, мобільні телефони, а також блокноти із «чорновими» записами так званих «смотрящих» за різними напрямками у пенітенціарних установах щодо накопичення та розподілу «общака».

Наразі вісьмом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

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