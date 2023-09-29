Як зараховується страховий стаж, якщо внески сплачено в останній день місяця: роз’яснення

У ПФУ пояснили, коли буде зараховано до страхового стажу місяць, у якому cплату добровільного пенсійного внеску здійснено в останній день місяця.

В Україні для того, щоб вийти на пенсію у віці 60 років у 2023 році, майбутньому пенсіонеру треба накопичити мінімум 30 років стажу.

В Пенсійному фонді України розповіли, коли буде зараховано до страхового стажу місяць, у якому cплату добровільного пенсійного внеску здійснено в останній день місяця.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України (стаття 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо внесок сплачено, наприклад, в останній день серпня і на рахунок Пенсійного фонду кошти надійшли в цей же день, до стажу буде зараховано місяць, в якому проведено платіж. Якщо ж кошти на рахунок надійшли в перший день вересня, то до стажу буде зараховано вересень місяць.

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