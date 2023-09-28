15 років тюрми отримав шпигун російського гру за розвіддані штабів ЗСУ у Харкові та Чернівцях

СБУ викрита російського агента, який передавав гру рф розвідувальну інформацію про об'єкти оборони України.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про місця розташування Збройних сил України та об'єкти критичної інфраструктури в східних та західних регіонах країни, а потім передавав цю інформацію російським спецслужбам, – повідомили в СБУ.

Зокрема, агент надавав інформацію про локації підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині. Також він передавав російським спецслужбам координати ключових мостів та електропідстанцій в цих регіонах.

Служба безпеки затримала агента «на гарячому» під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта у Чернівцях у травні цього року. Відповідно до матеріалів Служби безпеки, суд виніс вирок у вигляді 15 років позбавлення волі.

Заявниця, яка працювала техніком з налаштування інтернету у Харкові, була завербована російськими спецслужбами через антиукраїнські публікації на соціальній мережі «Однокласники». Під час перебування у Харкові, вона відслідковувала розташування українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавала російським спецслужбам геолокації місцевих енергетичних об'єктів.

Слідство встановило, що зловмисниця отримувала вказівки від кадрового співробітника Головного управління генерального штабу Збройних сил російської федерації (відомого як «гру»). Український суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 111 (зрада державним інтересам в сфері оборони) і частинами 2 та 3 статті 436-2 (незаконний збір і розповсюдження інформації, що становить державну таємницю).

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