В іранських дронах з нещодавніх атак по Україні знайшли європейські деталі – ЗМІ

Київ надав західним союзникам інформацію щодо використання європейських компонентів для виготовлення безпілотників, використованих в атаках на Україну.

Уряд України надав документ G7, в якому стверджується, що іранські безпілотники-камікадзе, використані в останніх атаках на українські міста, оснащені європейськими компонентами. У 47-сторінковому документі, надісланому західним союзникам в серпні, стверджується, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 рейдів на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, що містять західні технології, – повідомляє The Guardian.

Згідно зі звітом, 52 електричні компоненти, виготовлені західними компаніями, були виявлені в безпілотнику Shahed-131 і 57 в моделі Shahed-136. Дальність польоту останнього становить 2000 кілометрів (1240 миль), а крейсерська швидкість - 180 км/год (111 миль/год).

У звіті зазначається, що п'ять європейських компаній, включаючи польську дочірню компанію британської транснаціональної компанії, названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів. Ці компанії мають штаб-квартири в країнах санкційної коаліції, таких як США, Швейцарія, Нідерланди, Німеччина, Канада, Японія та Польща.

За даними звіту, уряд Ірану намагається «відмежуватися від надання росії зброї» і «не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю використання в Україні».

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