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Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

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  1. У світі

В Сенаті США винесли на голосування проект короткострокової бюджетної резолюції, який передбачає виділення понад $6 млрд допомоги Україні

09:49, 27 вересня 2023
Сенат США оприлюднив проект короткострокової бюджетної резолюції для уникнення зупинки роботи федерального уряду.
В Сенаті США винесли на голосування проект короткострокової бюджетної резолюції, який передбачає виділення понад $6 млрд допомоги Україні
Джерело фото: mil.in.ua
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У середу, 27 вересня, в США був оприлюднений проект короткострокової бюджетної резолюції (CR) № H.R. 3935. Ця резолюція спрямована на запобігання зупинці роботи федерального уряду США внаслідок дискусій і затримок у процесі ухвалення бюджетного законодавства в Конгресі. Проект передбачає виділення 6,152 мільярдів доларів на допомогу Україні. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Проект резолюції передбачає фінансування уряду США до 17 листопада 2023 року. Ця резолюція охоплює період тривалістю у 45 днів, протягом якого сподіваються знайти компромісні рішення щодо федерального бюджету на фіскальний рік 2024.

В Сенаті відбулося процедурне голосування (77 «за» та 19 «проти»), яке дозволить внести законопроєкт на голосування у найближчий час, після чого ухвалений законопроєкт буде направлений на розгляд Палати Представників.

Для України цей законопроект передбачає виділення 6,152 мільярдів доларів на додаткову допомогу, включаючи 4,499 мільярди доларів на оборонні видатки та 1,650 мільярдів доларів на економічну підтримку, включаючи пряму бюджетну допомогу та інші видатки.

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