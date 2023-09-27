В Сенаті США винесли на голосування проект короткострокової бюджетної резолюції, який передбачає виділення понад $6 млрд допомоги Україні

Сенат США оприлюднив проект короткострокової бюджетної резолюції для уникнення зупинки роботи федерального уряду.

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У середу, 27 вересня, в США був оприлюднений проект короткострокової бюджетної резолюції (CR) № H.R. 3935. Ця резолюція спрямована на запобігання зупинці роботи федерального уряду США внаслідок дискусій і затримок у процесі ухвалення бюджетного законодавства в Конгресі. Проект передбачає виділення 6,152 мільярдів доларів на допомогу Україні. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Проект резолюції передбачає фінансування уряду США до 17 листопада 2023 року. Ця резолюція охоплює період тривалістю у 45 днів, протягом якого сподіваються знайти компромісні рішення щодо федерального бюджету на фіскальний рік 2024.

В Сенаті відбулося процедурне голосування (77 «за» та 19 «проти»), яке дозволить внести законопроєкт на голосування у найближчий час, після чого ухвалений законопроєкт буде направлений на розгляд Палати Представників.

Для України цей законопроект передбачає виділення 6,152 мільярдів доларів на додаткову допомогу, включаючи 4,499 мільярди доларів на оборонні видатки та 1,650 мільярдів доларів на економічну підтримку, включаючи пряму бюджетну допомогу та інші видатки.

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