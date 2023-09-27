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  1. В Україні

Як діяти, якщо зникла дитина: пояснення

14:17, 27 вересня 2023
Про зникнення дитини необхідно негайно повідомити в поліцію та надати якомога більше інформації.
Як діяти, якщо зникла дитина: пояснення
Джерело фото: cheline.com.ua
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Про факт зникнення дитини необхідно відразу повідомити Національну поліцію України будь-яким доступним для заявника способом, – повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Під час звернення до правоохоронців, необхідно надати всю можливу інформацію, яка може допомогти в пошуку дитини:

  • Повне ім'я дитини.
  • Дату народження дитини (вік).
  • Обставини та місце зникнення.
  • Коло спілкування дитини, включаючи інформацію про соціальні мережі та контакти.
  • Детальна інформація про зовнішні ознаки дитини також буде корисною:
  • Зріст.
  • Тілобудова (вага).
  • Колір волосся та очей.
  • Одяг, який мала на собі дитина.

Якщо у вас є фотографії дитини, надайте їх поліції. Також будьте готові подати іншу ідентифікаційну інформацію, яка може бути корисною у пошуку.

Після надання інформації, підтримуйте постійний зв'язок із поліцією. Дотримуйтесь інструкцій слідчих та ювенальних поліцейських.

Уникайте публікації занадто багато особистої інформації онлайн. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.

У випадку зникнення дитини, негайно діючи та співпрацюючи з правоохоронними органами, є більше можливостей врятувати дитину та знайти її в найкоротший термін.

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