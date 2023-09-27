Послуги Київстар у Viber з 1 жовтня злетять у цінах: подробиці

Здорожчань зазнають бізнес-клієнти, а також зростуть ціни на замовлення ексклюзивного номера або налаштування розсилки.

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Національний оператор мобільного зв'язку «Київстар» попередив про підвищення вартості деяких послуг з 1 жовтня. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

Однією з послуг, яка подорожчає, є можливість замовлення ексклюзивного номера або налаштування розсилки Viber-повідомлень на власну базу користувача. Вартість підключення «срібного» номера зі змінними цифрами збільшиться з 300 гривень до 600 гривень, а «золотого» номера – з 400 гривень до 800 гривень. Також існують більш дорогі комбінації, такі як «золотий» номер за 2 000 гривень та "платиновий" номер за 3 000 гривень. Найунікальніші номери будуть коштувати від 15 000 гривень.

Додатково, з 1 жовтня бізнес-клієнти «Київстар» також сплатитимуть більше за розсилку Viber-повідомлень. Ця послуга використовується підприємцями для реклами своїх товарів та послуг через SMS. Точні ціни на цю послугу не надаються, оскільки вони індивідуалізовані і залежать від обсягу повідомлень.

Підвищення вартості послуг «Київстар» стане чинним з 1 жовтня і вплине на вартість використання деяких популярних послуг оператора.

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