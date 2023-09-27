Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

  1. В Україні

План реформ від Білого дому: у НАБУ підготували законопроєкт щодо збільшення кількості слідчих

08:58, 27 вересня 2023
У НАБУ заявили про готовий законопроєкт щодо збільшення кількості слідчих на 300 осіб.
План реформ від Білого дому: у НАБУ підготували законопроєкт щодо збільшення кількості слідчих
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Законопроєкт, спрямований на збільшення кількості слідчих у бюро на 300 осіб, вже готовий до подання у Верховну Раду, – повідомила заступниця директора Національного антикорупційного бюро України Поліна Лисенко в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За її словами, пропонується фазово розділити наповнення штату НАБУ новими співробітниками на декілька етапів протягом трьох років. Цей підхід визначено з метою не перевантажити Державний бюджет України та поступово покривати кадровий дефіцит, який існує в Національному антикорупційному бюро.

«Для того, щоб, по-перше, не перевантажувати державний бюджет України, а по-друге, все ж таки покривати той кадровий дефіцит, який існує в НАБУ», – заявила вона.

Раніше Посольство Сполучених Штатів Америки підтвердило план реформ для української влади, включаючи посилення САП, НАБУ та перевірку доброчесності суддів Верховного Суду. Збільшення кількості слідчих в НАБУ є частиною цих реформ.

Тож законопроєкт передбачає поетапне збільшення кількості співробітників НАБУ, що сприятиме боротьбі з корупцією та підвищенню ефективності боротьби з цим явищем в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва