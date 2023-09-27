План реформ від Білого дому: у НАБУ підготували законопроєкт щодо збільшення кількості слідчих

У НАБУ заявили про готовий законопроєкт щодо збільшення кількості слідчих на 300 осіб.

Законопроєкт, спрямований на збільшення кількості слідчих у бюро на 300 осіб, вже готовий до подання у Верховну Раду, – повідомила заступниця директора Національного антикорупційного бюро України Поліна Лисенко в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За її словами, пропонується фазово розділити наповнення штату НАБУ новими співробітниками на декілька етапів протягом трьох років. Цей підхід визначено з метою не перевантажити Державний бюджет України та поступово покривати кадровий дефіцит, який існує в Національному антикорупційному бюро.

«Для того, щоб, по-перше, не перевантажувати державний бюджет України, а по-друге, все ж таки покривати той кадровий дефіцит, який існує в НАБУ», – заявила вона.

Раніше Посольство Сполучених Штатів Америки підтвердило план реформ для української влади, включаючи посилення САП, НАБУ та перевірку доброчесності суддів Верховного Суду. Збільшення кількості слідчих в НАБУ є частиною цих реформ.

Тож законопроєкт передбачає поетапне збільшення кількості співробітників НАБУ, що сприятиме боротьбі з корупцією та підвищенню ефективності боротьби з цим явищем в Україні.

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