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Посольство США підтвердило справжність плану реформ для української влади, який передбачає перевірку суддів Верховного Суду і створення ВАСУ

США справді надали Україні перелік реформ, які передбачають створення ВАСУ як окремого суду для спорів з владою, перевірку суддів Верховного Суду, посилення САП та НАБУ, реформу СБУ, – Посольство США в Україні.

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Посольство США підтвердило справжність плану реформ для української влади, який передбачає перевірку суддів Верховного Суду і створення ВАСУ

10:52, 26 вересня 2023
США справді надали Україні перелік реформ, які передбачають створення ВАСУ як окремого суду для спорів з владою, перевірку суддів Верховного Суду, посилення САП та НАБУ, реформу СБУ, – Посольство США в Україні.
Посольство США підтвердило справжність плану реформ для української влади, який передбачає перевірку суддів Верховного Суду і створення ВАСУ
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Посольство США в Україні підтвердило те, що план реформ, опублікований 25 вересня у ЗМІ, є дійсним.

Нагадаємо, у плані реформ йдеться зокрема про посилення САП, НАБУ, перевірку доброчесності чинних суддів Верховного Суду, а також про створення «Вищого адміністративного суду» з розгляду адміністративних справ проти національних державних органів, тобто, окремого вищого спецсуду для спорів з владою.

«У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують.

Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським: «Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», під час зустрічі 21 вересня Президента Джо Байдена та Президента Володимира Зеленського Джо Байден представив спеціального представника з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка, за його словами, зосередиться реформах.

В свою чергу, як вказує Білий дім, Президент Байден «наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інститутів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованого антикорупційного прокурора та Вищого антикорупційного суду», – заявили в Посольстві США.

Нагадаємо, Пенні Пріцкер раніше заявила, що для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер для України будуть певні умови.

Автор: Наталя Мамченко

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