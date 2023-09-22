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Джо Байден наголосив на важливості політично незалежних НАБУ, САП та ВАКС під час зустрічі з Володимиром Зеленським, - Білий дім

Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інститутів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованого антикорупційного прокурора та Вищого антикорупційного суду.

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Джо Байден наголосив на важливості політично незалежних НАБУ, САП та ВАКС під час зустрічі з Володимиром Зеленським, - Білий дім

11:38, 22 вересня 2023
Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інститутів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованого антикорупційного прокурора та Вищого антикорупційного суду.
Джо Байден наголосив на важливості політично незалежних НАБУ, САП та ВАКС під час зустрічі з Володимиром Зеленським, - Білий дім
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Під час зустрічі 21 вересня Президента Джо Байдена та Президента Володимира Зеленського Джо Байден представив спеціального представника з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка, за його словами, зосередиться на залученні приватного сектору, країн-партнерів та українських колег для узгодження підтримки пріоритетних інвестицій та реформ, спрямованих на покращення ділового клімату.

Як зазначає Білий дім, Президент Зеленський поділився своїми планами щодо боротьби з корупцією в Україні.

В свою чергу, як вказує Білий дім, Президент Байден «наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інститутів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованого антикорупційного прокурора та Вищого антикорупційного суду».

«Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес може процвітати, і де американський та європейський бізнес хоче інвестувати.

Пані та панове, минулого тижня я оголосив про призначення Пенні Пріцкер нашим новим спеціальним представником. Пенні, дякую за бажання повернутися. Для вас вона буде спеціальним представником з відновлення економіки України, щоб допомогти Україні знову відкрити ринки, мобілізувати інвестиції та провести необхідні економічні реформи, які необхідні», - зазначив під час розширеної зустрічі за участі Пенні Пріцкер Президент США.

Відповідне обговорення підтвердив у своєму зверненні до українських громадян і Володимир Зеленський: «Обговорили й посилення інституцій нашої держави, щоб очистити Україну від будь-яких ворожих та корупційних впливів».

Нагадаємо, Пенні Пріцкер працювала міністром торгівлі США весь другий термін президента Обами. На запитання, чи можуть українці бути впевненими у стабільності підтримки з боку Сполучених Штатів попри вибори у США в 2024 році, Пенні Пріцкер в інтерв’ю «ЄП» заявила, що тепер Україні будуть висунуті певні умови.

«Для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій.

По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне», - підкреслила Пенні Пріцкер.

За її словами, серед цих реформ – судова та правоохоронна. А також у сфері боротьби з корупцією.

Автор: Наталя Мамченко

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