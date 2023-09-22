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  1. В Україні

У роботі Електронного суду виникли проблеми: коли він запрацює

11:37, 22 вересня 2023
Наразі в Електронному суді ведуться позапланові технічні роботи.
У роботі Електронного суду виникли проблеми: коли він запрацює
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що в Електронному суді на даний момент ведуться позапланові технічні роботи по відновленню сервісу. 

Зазначається, що орієнтовний час завершення цих робіт становить приблизно 1 годину. 

«Просимо вибачення за тимчасові незручності і сподіваємося на ваше розуміння», - сказано у повідомленні.

Наразі, якщо зайти на сайт cabinet.court.gov.ua з’являється повідомлення: «Status code: 503. Сервіс тимчасово не доступний. Ведуться технічні роботи»

Деякі користувачі сервісу повідомляли, що зранку були проблеми з загрузкою сторінок. Вони могли довго грузитись, а потім видати порожній екран.

Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.

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