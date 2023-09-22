В работе Электронного суда возникли проблемы: когда он заработает

В настоящее время в Электронном суде ведутся внеплановые технические работы.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в Электронном суде на данный момент ведутся внеплановые технические работы по восстановлению сервиса.

Отмечается, что ориентировочное время завершения этих работ составляет примерно 1 час.

«Просим прощения за временные неудобства и надеемся на ваше понимание», - говорится в сообщении.

Если зайти на сайт cabinet.court.gov.ua появляется сообщение: «Status code: 503. Сервис временно не доступен. Ведутся технические работы».

Некоторые пользователи сервиса сообщали, что с утра были проблемы с загрузкой страниц.

Они могли долго грузиться, а затем выдать пустой экран.

Ранее сообщалось, как обжаловать решение суда в Электронном кабинете.

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