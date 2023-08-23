Как обжаловать решение суда в Электронном кабинете – объяснение

Обжаловать решение можно с помощью подсистемы Электронный суд.

В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» обратили внимание на аспекты обжалования решения (определения) суда с помощью подсистемы Электронный суд.

Так, там отметили, что в случае необходимости обжаловать решение, нужно зайти в Электронный кабинет и выбрать раздел «Мои дела». Среди перечня дел найти то дело, решение, определения по которому будет обжаловаться.

Процессуальные сроки обжалования решений (определений) по делу регламентированы действующим законодательством и должны быть соблюдены в Электронном суде.

Выбрав соответствующее решение, следует нажать на него левой кнопкой мыши. Затем откроется окно предварительного просмотра процессуального документа и кнопка «Обжаловать».

Джерело фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

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