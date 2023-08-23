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ВККС розглядає питання стосовно відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду Києва, текстова трансляція

23 серпня ВККС вирішить, чи відряджати та кого з суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

  1. Суд інфо

Як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті – пояснення

12:09, 23 серпня 2023
Оскаржити рішення можна за допомогою підсистеми Електронний суд.
Як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті – пояснення

У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» звернули увагу на аспекти оскарження рішення (ухвали) суду за допомогою підсистеми Електронний суд.

Так, там зазначили, що у разі необхідності оскаржити рішення, потрібно зайти в Електронний кабінет та обрати розділ «Мої справи». Серед переліку справ знайти ту справу, рішення, ухвала по якій буде оскаржуватись.

Процесуальні терміни оскарження рішень (ухвал) по справі регламентовані діючим законодавством та мають бути дотримані в Електронному суді.

Обравши відповідне рішення, слід натиснути на нього лівою кнопкою миші. Після цього відкриється вікно попереднього перегляду процесуального документу та кнопка «Оскаржити».

Джерело фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

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