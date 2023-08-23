Як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті – пояснення

Оскаржити рішення можна за допомогою підсистеми Електронний суд.

У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» звернули увагу на аспекти оскарження рішення (ухвали) суду за допомогою підсистеми Електронний суд.

Так, там зазначили, що у разі необхідності оскаржити рішення, потрібно зайти в Електронний кабінет та обрати розділ «Мої справи». Серед переліку справ знайти ту справу, рішення, ухвала по якій буде оскаржуватись.

Процесуальні терміни оскарження рішень (ухвал) по справі регламентовані діючим законодавством та мають бути дотримані в Електронному суді.

Обравши відповідне рішення, слід натиснути на нього лівою кнопкою миші. Після цього відкриється вікно попереднього перегляду процесуального документу та кнопка «Оскаржити».

Джерело фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

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