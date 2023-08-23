Нардеп від «Слуги Народу» Олександр Копиленко потрапив у серйозну ДТП – ЗМІ

Нардеп Олександр Копиленко в результаті ДТП потрапив до лікарні разом з двома дітьми з іншої машини.

Джерело фото: Facebook / Олександр Копиленко

За інформацією ЗМІ, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олександр Копиленко потрапив в ДТП за участю трьох автівок, після якої в лікарні перебувають нардеп і двоє дітей з іншої машини. Партія обіцяє надати деталі події згодом.

ДТП сталася 22 серпня близько 15.30 на автодорозі «Київ-Чоп», – зазначають в поліції Львівської області.

Так, зіткнулися автомобілі «Тойота Кемрі», яким керував 36-річний житель Ужгорода, «Кіа Спортейдж» під керуванням мешканки Волинської області віком 23 роки та «Тойота РАВ 4», за кермом якого перебував 42- річний мешканець Червоноградського району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 52- річний пасажир «Тойоти Кемрі» та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років – пасажири «Кіа Спортейдж». Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.

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