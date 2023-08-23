В Одесі на маяку розгорнули 18-метровий прапор України

Прапор буде прикрашати Маяк два дні.

Джерело фото: facebook.com/mazharova

На честь Дня Прапора на маяку Одеського торговельного порту підняли державний прапор розміром 18 на 4,5 метра.

Про це повідомила голова ГО «Вишиванковий фестиваль» Наталя Мажарова.

«23 серпня 2023 на світанку в Одесі було піднято Прапор України на Воронцовському маяку. Розміри прапора 4,5 метра на 18 метрів», - йдеться в повідомленні.

Прапор буде прикрашати Маяк два дні до вечора 24 серпня.

Джерело фото: facebook.com/mazharova

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