В Одесі на маяку розгорнули 18-метровий прапор України

На честь Дня Прапора на маяку Одеського торговельного порту підняли державний прапор розміром 18 на 4,5 метра.
Про це повідомила голова ГО «Вишиванковий фестиваль» Наталя Мажарова.
«23 серпня 2023 на світанку в Одесі було піднято Прапор України на Воронцовському маяку. Розміри прапора 4,5 метра на 18 метрів», - йдеться в повідомленні.
Прапор буде прикрашати Маяк два дні до вечора 24 серпня.
Джерело фото: facebook.com/mazharova
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