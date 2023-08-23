В Одессе на маяке развернули 18-метровый флаг Украины

Флаг будет украшать Маяк два дня.

Источник фото: facebook.com/mazharova

В честь Дня Флага на маяке Одесского торгового порта подняли государственный флаг размером 18 на 4,5 метра.

Об этом сообщила глава ОО «Вышиванковый фестиваль» Наталья Мажарова.

«23 августа 2023 года на рассвете в Одессе был поднят Флаг Украины на Воронцовском маяке. Размеры флага 4,5 метра на 18 метров», – говорится в сообщении.

Флаг будет украшать Маяк два дня до вечера 24 августа.

Источник фото: facebook.com/mazharova

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