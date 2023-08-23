Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

  1. В Украине

В Одессе на маяке развернули 18-метровый флаг Украины

15:10, 23 августа 2023
Флаг будет украшать Маяк два дня.
В Одессе на маяке развернули 18-метровый флаг Украины
Источник фото: facebook.com/mazharova
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В честь Дня Флага на маяке Одесского торгового порта подняли государственный флаг размером 18 на 4,5 метра.

Об этом сообщила глава ОО «Вышиванковый фестиваль» Наталья Мажарова.

«23 августа 2023 года на рассвете в Одессе был поднят Флаг Украины на Воронцовском маяке. Размеры флага 4,5 метра на 18 метров», – говорится в сообщении.

Флаг будет украшать Маяк два дня до вечера 24 августа.

Источник фото: facebook.com/mazharova

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова