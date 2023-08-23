Раде рекомендуют принять законопроект об этапах передачи в аренду государственного и коммунального имущества и его приватизации

Целью законопроекта является усовершенствование отдельных этапов передачи государственного и коммунального имущества в аренду и приватизации такого имущества, что позволит сделать процесс более удобным, прозрачным и эффективным.

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект по отдельным этапам передачи в аренду государственного и коммунального имущества и его приватизации (№6102-д). Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Целью законопроекта является усовершенствование отдельных этапов передачи государственного и коммунального имущества в аренду и приватизации такого имущества, что позволит сделать процесс более удобным, прозрачным и эффективным. Также законопроект направлен на согласование положений Закона Украины об аренде с рядом других законов, которые также регулируют отношения по управлению, использованию государственного и коммунального имущества во избежание разного толкования таких норм участниками этих процедур.

Положениями законопроекта предложено:

внести изменения в Закон Украины об аренде для возможности передачи в аренду отдельных частей единых имущественных комплексов, передача которых в аренду в целом запрещена

устранить ограничения срока договоров аренды в период действия военного положения; расширить список условий прекращения договоров аренды;

предусмотреть право органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, брать в льготную аренду по более низкой ставке государственное имущество с последующей передачей такого имущества в пользование внутренне перемещенным лицам;

изменить подход к выкупу арендованного имущества, заменив право на непосредственный выкуп выкупом по результатам электронного аукциона с преимущественным правом арендатора;

предоставить возможность Кабинета Министров Украины устанавливать особенности аренды движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит государственным и коммунальным учебным заведениям и не используется в деятельности таких учреждений более трех лет подряд и другие изменения, направленные на упрощение отдельных процедур по передаче государственного и коммунального имущества в аренду и приватизации такого имущества, уточнение отдельных процессов, что позволит повысить эффективность аренды и приватизации.

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