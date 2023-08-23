Великобритания поможет разминировать украинские энергетические объекты

Британская организация Mines Advisory Group готовится разминировать украинские энергетические объекты.

Источник фото: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины и филиал британской неправительственной организации The Mines Advisory Group подписали соглашение о сотрудничестве для разминирования энергетических объектов Украины и их прилегающих территорий, – сообщает Министерство энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф подписали меморандум в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса.

Меморандумом предусматривается сотрудничество с целью создания безопасных условий для восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры. Это будет осуществляться через проведение очистки сооружений энергетических объектов, их площадок и прилегающих территорий от опасных взрывчатых материалов и других предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, а также для обеспечения безопасного функционирования энергетических сооружений.

Также речь идет о предоставлении технической помощи и консультативной поддержки от компании MAG с целью успешного проведения мероприятий по информированию о минной опасности, технического и нетехнического обследования и разминирования территорий.

«путин жестоко атаковал украинские энергетические объекты, однако украинцы продолжают демонстрировать невероятную стойкость и изобретательность, восстанавливая эту жизненно важную инфраструктуру. Большая часть ремонтных работ станет возможной только после разминирования, при этом Соединенное Королевство и в дальнейшем будет поддерживать народ Украины, который защищается от российской агрессии и восстанавливает свою страну», – отметил Грант Шаппс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.