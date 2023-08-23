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ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд

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ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд

11:26, 23 августа 2023
ВККС рекомендовала на командировку восемь судей в Киевский окружной административный суд.
ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд

23 августа Высшая квалификационная комиссия судей в составе первой палаты приняла решение о командировке судей в Киевский окружной административный суд.

«Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию заседания. С полным перечнем судей, подавших командировочные документы (24 судьи) и с их досье можно ознакомиться по ссылке.

Итак, на эти 10 временно вакантных должностей ВККС решила внести в ВСП рекомендацию на командировку сроком на 1 год в отношении:

1) Кочанова Полина Валерьевна – судья Донецкого окружного административного суда.

2) Парненко (Вихрова) Виктория Станиславовна – судья Днепропетровского окружного административного суда.

3) Жукова Евгения Алексеевна – судья Днепропетровского окружного административного суда.

4) Жук Руслан Вячеславович – судья Кировоградского окружного административного суда.

5) Диска Алина Борисовна – судья Сумского окружного административного суда.

6) Заичко Елена Викторовна – судья Харьковского окружного административного суда.

7) Белоноженко Марина Анатольевна – судья Черкасского окружного административного суда.

8) Донец Владимир Адольфович – судья Окружного административного суда города Киева.

Автор: Наталя Мамченко

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