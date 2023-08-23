В университете Шевченко реставрировали аутентичные окна, поврежденные в результате российской атаки на Киев

Процесс реставрации, учитывая возраст уникальных рам, растянулся на более, чем полгода.

Источник фото: facebook.com/AmiDPerov

В КНУ имени Тараса Шевченко отреставрировали уникальные окна, поврежденные в прошлом году в результате российской атаки.

Об этом сообщил заместитель директора департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

По его словам, визуальное обследование повреждений помогло обнаружить две аутентичные рамы, которые уцелели до настоящего времени в комплексе зданий Университета.

«Процесс реставрации, учитывая возраст уникальных рам, растянулся на более, чем полгода. За это время с помощью фракционного анализа и компьютерных технологий был установлен оригинальный цвет окна и подобранна палитра. Отреставрировано поврежденную столярку и проведено остекление рамы», - рассказал Перов.

Источник фото: facebook.com/AmiDPerov

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