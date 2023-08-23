Возобновлены специальные проверки кандидатов на должности судей, членов ВСП, ВККС, судей КСУ

НАПК планирует начать проверку достоверности сведений, указанных в декларациях кандидатов.

Источник фото: SUD.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило о возобновлении специальных проверок кандидатов на должности судей, членов Высшего совета правосудия, ВККС, судей Конституционного Суда.

Это стало возможным после того, как Президент подписал закон № 9322 (он же 3125-IX), коренным образом изменивший процедуру отбора судей Конституционного Суда – отныне судей КСУ будут подбирать с помощью Совещательной группы экспертов с участием иностранных специалистов.

Как отметили в НАПК, закон 3125-IX возобновляет проведение специальных проверок кандидатов в судьи, которые комплексно осуществляют ряд органов (НАПК, Министерство юстиции, Министерство образования, СБУ и т.д.).

В НАПК напомнили, что Агентство проверяет, внесено ли лицо в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, а также достоверность сведений, указанных в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функции государства или местного самоуправления.

В частности, будут проверяться декларации, поданные за 2022 год, а также будет проведен анализ соответствия расходов декларанта и членов его семьи доходам за весь период жизни.

Автор: Вячеслав Хрипун

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