Відновлено спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, членів ВРП, ВККС, суддів КСУ

НАЗК планує розпочати перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про відновлення спеціальних перевірок кандидатів на посади суддів, членів Вищої ради правосуддя, ВККС, суддів Конституційного Суду.

Це стало можливим після того, як Президент підписав закон № 9322 (він же 3125-IX), який докорінно змінив процедуру відбору суддів Конституційного Суду – відтепер суддів КСУ будуть добирати за допомогою Дорадчої групи експертів за участю іноземних фахівців.

Як зазначили в НАЗК, закон 3125-IX відновлює проведення спеціальних перевірок кандидатів у судді, які комплексно здійснює низка органів (НАЗК, Міністерство юстиції, Міністерство освіти, СБУ тощо).

У НАЗК нагадали, що Агентство перевіряє, чи внесена особа у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також достовірність відомостей, зазначених у декларації осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, перевірятися будуть декларації, подані за 2022 рік, а також буде проведено аналіз відповідності витрат декларанта та членів його сім’ї доходам за весь період життя.

Якщо НАЗК встановить невідповідність майна кандидата на посаду судді доходам на суму, що дорівнює 100 прожитковим мінімумам для працездатних осіб (у 2023 році загальна сума - 268 400 гривень) на день подання такої декларації, то орган, який здійснює призначення на посаду, повинен відмовити претенденту у призначенні.

Таким чином, зазначили в НАЗК, незважаючи на дію в Україні воєнного стану, стосовно кандидатів на посади суддів, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів Конституційного Суду України, при наявності відповідних запитів, проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону «Про запобігання корупції», а також перевірка, передбачена Законом «Про очищення влади».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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