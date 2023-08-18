Володимир Зеленський змінив процедуру добору суддів Конституційного Суду Україну

Президент підписав закон, згідно з яким суддів КСУ буде добирати Дорадча група експертів.

Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав закон 3125-IX (відомий також як 9322 від 25 травня 2023 року). Таким чином, закон набув чинності.

Закон передбачає внесення змін у процедуру відбору суддів Конституційного Суду України. Зокрема, передбачається, що відбір суддів КСУ від усіх суб’єктів формування КСУ буде здійснювати Дорадча групу експертів.

Половину експертів складуть делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які матимуть вирішальний голос при фільтрації кандидатів до КСУ.

Нагадаємо, цей закон є однією із вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, і навколо нього довгий час точилися дискусії української влади з Венеційською комісією.

На перехідний період, який триватиме 6 років, склад Дорадчої групи експертів, яка, власне, фільтруватиме кандидатів на крісло КСУ, буде формуватися та діяти з певними особливостями.

Президент України протягом 30 днів з дня набрання чинності законом призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що видає указ.

Апарат ВР за поданням Комітету Верховної Ради з питань правової політики протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом оприлюднює на офіційному веб-сайті Ради оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника від депутатських фракцій (депутатських груп).

Рада суддів України протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що приймає рішення.

МЗС протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом звертається до Венеційської комісії для отримання пропозиції стосовно кандидатури члена до першого складу Дорадчої групи та його заступника, після чого передає отримані пропозиції Кабінету Міністрів.

МЗС спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 15 днів з дня набрання чинності Законом формує перелік міжнародних організацій. Протягом 5 днів з дня складення відповідного переліку МЗС звертається до міжнародних організацій, включених до такого переліку, для отримання від них пропозицій стосовно кандидатур членів до першого складу Дорадчої групи експертів та їх заступників. Пропозиції передаються КМУ.

У разі якщо міжнародні організації протягом 30 днів з дня отримання відповідного звернення не надали свої пропозиції стосовно кандидатури членів до першого складу Дорадчої групи, їх заступників або запропонували недостатню їх кількість, додаткові пропозиції до першого складу Дорадчої групи може надати Венеційська комісія.

У разі якщо міжнародні організації запропонували сукупно кількість кандидатів у члени Дорадчої групи експертів та їх заступників, яка є більшою ніж дві особи, Кабінет Міністрів приймає рішення про призначення 2 кандидатів та обрання 2 заступників із наданих пропозицій.

Кабмін протягом 3 днів з дня отримання відповідних пропозицій до першого складу Дорадчої групи від Венеційської комісії та міжнародних організацій видає розпорядження про призначення осіб до першого складу Дорадчої групи та обрання їх заступників.

Венеційська комісія, міжнародні організації одночасно із пропозиціями до першого складу Дорадчої групи можуть надати список із пропозиціями заступників членів Дорадчої групи експертів. До списку включається один заступник на кожну посаду члена Дорадчої групи.

Детальніше про зміни в законодавство щодо процедуру формування складу КСУ, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 3125-IX Верховна Рада прийняла у другому читанні 27 липня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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