Владимир Зеленский изменил процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины

Президент подписал закон, согласно которому судей КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов.

Президент Владимир Зеленский 18 августа подписал закон 3125-IX (известен также как 9322 от 25 мая 2023 года). Таким образом, закон вступил в силу.

Закон предусматривает внесение изменений в процедуру отбора судей Конституционного суда Украины. В частности, предполагается, что отбор судей КСУ от всех субъектов формирования КСУ будет осуществлять Совещательная группа экспертов.

Половину экспертов составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.

Напомним, что этот закон является одним из требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, и вокруг него долгое время шли дискуссии украинских властей с Венецианской комиссией.

На переходный период, который продлится 6 лет, состав Совещательной группы экспертов, которая будет фильтровать кандидатов на кресло КСУ, будет формироваться и действовать с определенными особенностями.

Президент Украины в течение 30 дней со дня вступления в силу закона назначает представителя в первый состав Совещательной группы экспертов и избирает его заместителя, о чем издает указ.

Аппарат ВР по представлению Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики в течение 30 дней со дня вступления в силу Закона обнародует на официальном веб-сайте Совета объявление о начале принятия предложений относительно кандидатуры в первый состав Совещательной группы экспертов и ее заместителя от депутатских фракций (депутатских групп).

Совет судей Украины в течение 30 дней со дня вступления в силу Закона назначает лицо в первый состав Совещательной группы экспертов и избирает его заместителя, о чем принимает решение.

МИД в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона обращается к Венецианской комиссии для получения предложения относительно кандидатуры члена в первый состав Совещательной группы и его заместителя, после чего передает полученные предложения Кабинету Министров.

МИД совместно с Секретариатом Кабмина в течение 15 дней со дня вступления в силу Закона формирует перечень международных организаций. В течение 5 дней со дня составления соответствующего перечня МИД обращается в международные организации, включенные в такой перечень, для получения от них предложений по кандидатурам членов в первый состав Совещательной группы экспертов и их заместителей. Предложения передаются КМУ.

В случае если международные организации в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения не предоставят свои предложения по кандидатуре членов в первый состав Совещательной группы, их заместителей или предложат недостаточное их количество, дополнительные предложения в первый состав Совещательной группы может предоставить Венецианская комиссия.

В случае если международные организации предложили совокупно количество кандидатов в члены Совещательной группы экспертов и их заместителей, которая больше двух человек, Кабинет Министров принимает решение о назначении 2 кандидатов и избрании 2 заместителей из предоставленных предложений.

Кабмин в течение 3 дней со дня получения соответствующих предложений в первый состав Совещательной группы от Венецианской комиссии и международных организаций издает распоряжение о назначении лиц в первый состав Совещательной группы и избрании их заместителей.

Венецианская комиссия, международные организации одновременно с предложениями первого состава Совещательной группы могут предоставить список с предложениями заместителей членов Совещательной группы экспертов. В список включается один заместитель на каждый пост члена Совещательной группы.

Подробнее об изменениях в законодательстве относительно процедуры формирования состава КСУ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что закон 3125-IX Верховная Рада приняла во втором чтении 27 июля 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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