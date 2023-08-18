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Владимир Зеленский изменил процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины

Президент подписал закон, согласно которому судей КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов.

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Владимир Зеленский изменил процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины

12:23, 18 августа 2023
Президент подписал закон, согласно которому судей КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов.
Владимир Зеленский изменил процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины

Президент Владимир Зеленский 18 августа подписал закон 3125-IX (известен также как 9322 от 25 мая 2023 года). Таким образом, закон вступил в силу. 

Закон предусматривает внесение изменений в процедуру отбора судей Конституционного суда Украины. В частности, предполагается, что отбор судей КСУ от всех субъектов формирования КСУ будет осуществлять Совещательная группа экспертов. 

Половину экспертов составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ. 

Напомним, что этот закон является одним из требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, и вокруг него долгое время шли дискуссии украинских властей с Венецианской комиссией. 

На переходный период, который продлится 6 лет, состав Совещательной группы экспертов, которая будет фильтровать кандидатов на кресло КСУ, будет формироваться и действовать с определенными особенностями. 

Президент Украины в течение 30 дней со дня вступления в силу закона назначает представителя в первый состав Совещательной группы экспертов и избирает его заместителя, о чем издает указ. 

Аппарат ВР по представлению Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики в течение 30 дней со дня вступления в силу Закона обнародует на официальном веб-сайте Совета объявление о начале принятия предложений относительно кандидатуры в первый состав Совещательной группы экспертов и ее заместителя от депутатских фракций (депутатских групп).

Совет судей Украины в течение 30 дней со дня вступления в силу Закона назначает лицо в первый состав Совещательной группы экспертов и избирает его заместителя, о чем принимает решение. 

МИД в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона обращается к Венецианской комиссии для получения предложения относительно кандидатуры члена в первый состав Совещательной группы и его заместителя, после чего передает полученные предложения Кабинету Министров. 

МИД совместно с Секретариатом Кабмина в течение 15 дней со дня вступления в силу Закона формирует перечень международных организаций. В течение 5 дней со дня составления соответствующего перечня МИД обращается в международные организации, включенные в такой перечень, для получения от них предложений по кандидатурам членов в первый состав Совещательной группы экспертов и их заместителей. Предложения передаются КМУ. 

В случае если международные организации в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения не предоставят свои предложения по кандидатуре членов в первый состав Совещательной группы, их заместителей или предложат недостаточное их количество, дополнительные предложения в первый состав Совещательной группы может предоставить Венецианская комиссия.

В случае если международные организации предложили совокупно количество кандидатов в члены Совещательной группы экспертов и их заместителей, которая больше двух человек, Кабинет Министров принимает решение о назначении 2 кандидатов и избрании 2 заместителей из предоставленных предложений. 

Кабмин в течение 3 дней со дня получения соответствующих предложений в первый состав Совещательной группы от Венецианской комиссии и международных организаций издает распоряжение о назначении лиц в первый состав Совещательной группы и избрании их заместителей. 

Венецианская комиссия, международные организации одновременно с предложениями первого состава Совещательной группы могут предоставить список с предложениями заместителей членов Совещательной группы экспертов. В список включается один заместитель на каждый пост члена Совещательной группы. 

Подробнее об изменениях в законодательстве относительно процедуры формирования состава КСУ можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что закон 3125-IX Верховная Рада приняла во втором чтении 27 июля 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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