Закупка овощерезок для укрытий, стоимость которых завышена на ₴300 000: должностному лицу Днепровской РГА сообщено о подозрении

Стоимость приобретенных овощерезок с набором насадок оказалась завышенной почти на 300 тысяч гривен.

Сообщено о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок для укрытий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемая уполномоченное лицо, ответственное за организацию и проведение процедур закупок и обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации.

«Злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, должностная лицо растратило бюджетные средства при проведении процедуры закупки «Оборудование для заведений общественного питания» (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях)» (овощерезки с набором насадок).

Стоимость приобретенного товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на указанную сумму», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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