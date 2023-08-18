Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Верховный Суд указал на недопустимость дискриминации субъекта властных полномочий как стороны публично-правового спора

Субъекты властных полномочий, в частности органы исполнительной власти, не могут подвергаться дискриминации при участии как сторона в процессе разрешения в суде публично-правовых споров, - позиция Верховного Суда.

Кабмин расширил основания эвакуации автомобилей – теперь забрать авто смогут за остановку на месте для электрокаров

А заблокировать колеса – в случае использования номеров ВСУ без соответствующих оснований.

За первое полугодие 2023 года с госслужбы ушло почти 3000 человек: в каких государственных органах сейчас больше всего вакансий

В Минфине считают необходимым оптимизировать численность госслужащих по результатам функционального анализа.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

  1. В Украине

Судили жителя Харьковской области, который «сливал» данные о личном составе и технике ВСУ

15:09, 18 августа 2023
Осужденный «слил» оккупантам место расположения складов ВСУ и передвижения поезда с гаубицами.
Судили жителя Харьковской области, который «сливал» данные о личном составе и технике ВСУ
Источник фото: Офис Генерального прокурора

Суд признал виновным мужчину в распространении информации о перемещении, расположении ВСУ и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Доказано, что осужденный систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ: отправил информацию о том, что в Краснограде мимо железнодорожной станции проследует поезд с гаубицами, а также он «слил» оккупантам местоположение складов ВСУ, в частности ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности.

Мужчину задержали в начале октября 2022 года во время того, как он фотографировал местный военкомат.

Во время обыска жилья задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем государства-агрессора, который благодарил за помощь и давал указания по мониторингу обстановки.

Во время суда мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами, а данные о расположении ВСУ он якобы придумывал и общался с оккупантами только «для обмена информацией».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ірина Косцова
    Ірина Косцова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду