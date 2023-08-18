Судили жителя Харьковской области, который «сливал» данные о личном составе и технике ВСУ

Осужденный «слил» оккупантам место расположения складов ВСУ и передвижения поезда с гаубицами.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Суд признал виновным мужчину в распространении информации о перемещении, расположении ВСУ и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Доказано, что осужденный систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ: отправил информацию о том, что в Краснограде мимо железнодорожной станции проследует поезд с гаубицами, а также он «слил» оккупантам местоположение складов ВСУ, в частности ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности.

Мужчину задержали в начале октября 2022 года во время того, как он фотографировал местный военкомат.

Во время обыска жилья задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем государства-агрессора, который благодарил за помощь и давал указания по мониторингу обстановки.

Во время суда мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами, а данные о расположении ВСУ он якобы придумывал и общался с оккупантами только «для обмена информацией».

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