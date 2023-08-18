Перебои со светом, газом и отоплением: Кличко прогнозирует тяжелую зиму в Киеве

Мэр просит киевлян подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла.

Мэр Киева Виталий Кличко предусматривает тяжелую зиму в столице: прогнозируется возможность перебоев в снабжении электроэнергией, газом и отоплением. Об этом Кличко заявил изданию Бабель.

Не хочу всех успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ — ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать оно не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем», - сказал Кличко.

Мэр сообщил, что закуплены генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18», - сказал Кличко.

Мэр добавил, что могут быть и перебои с электричеством.

«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», - сказал Кличко.

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