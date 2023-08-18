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  1. В Україні

Перебої зі світлом, газом та опаленням: Кличко прогнозує важку зиму в Києві

12:25, 18 серпня 2023
Мер просить киян підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри.
Перебої зі світлом, газом та опаленням: Кличко прогнозує важку зиму в Києві

Мер Києва Віталій Кличко передбачає важку зиму в столиці: прогнозується можливість перебоїв у постачанні електроенергії, газу та опалення. Про це Кличко заявив виданню «Бабель».

«Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ — це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо» - сказав Кличко.

Мер повідомив, що закуплено генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи.

«Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18», - сказав Кличко.

Мер додав, що можуть бути і перебої з електрикою.

«Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему», - сказав Кличко.

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