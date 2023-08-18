Данія та Нідерланди підтвердили офіційні дозволи від США на відправку Україні F-16

Питання передачі Україні винищувачів F-16 буде обговорюватися з іншими європейськими партнерами.

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Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів в Україну для захисту від росії, як тільки завершиться підготовка пілотів. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише Reuters.

Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що Сполучені Штати прискорять схвалення запитів на передачу Україні винищувачів F-16 після того, як пілоти пройдуть підготовку.

«Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну», – сказав міністр закордонних справ Нідерландів.

За його словами, тепер це питання буде обговорюватися з іншими європейськими партнерами.

Данія також заявила, що питання надання Україні винищувачів буде обговорюватися.

«Уряд неодноразово заявляв, що надання літаків є природним наступним кроком після тренувань. Ми обговорюємо це з близькими союзниками, і я очікую, що незабаром ми зможемо бути більш конкретними в цьому питанні», – заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Раніше ми писали, що Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими.

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