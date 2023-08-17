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  1. В Україні

Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими, — Ігнат

08:06, 17 серпня 2023
Західні винищувачі мали стати частиною протиповітряної оборони України.
Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими, — Ігнат

Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону. Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими», - наголосив Ігнат.

За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму рф.

«Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити», - додав речник Повітряних сил.

Раніше стало відомо, що навчання українських пілотів F-16 затягнеться до літа 2024 року.

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