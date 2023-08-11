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  1. У світі

Навчання українських пілотів F-16 затягнеться до літа 2024 року

14:13, 11 серпня 2023
Навчання українських пілотів F-16 знову стикається із затримками та невизначеністю.
Навчання українських пілотів F-16 затягнеться до літа 2024 року
Джерело фото: BBC
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Перша група з шести українських пілотів завершить навчання на американських винищувачах F-16 щонайменше наступного літа. І це вже після низки затримок з боку західних партнерів у впровадженні програми навчання для цього складного винищувача, – повідомляє The Washington Post.

Українські пілоти вже володіють англійською мовою, однак їм ще необхідно успішно пройти чотиримісячні курси англійської мови у Великій Британії для вивчення специфічної термінології, пов'язаної з реактивними винищувачами. Навчальний процес буде проводитися нарівні з наземним персоналом, частина якого може мати менший досвід з англійської мови.

Українські пілоти мали розпочати навчання на винищувачах F-16 у серпні. Українські посадовці заявляють, що це відсуває початок бойової підготовки, яка мала б тривати шість місяців, по січень. Друга група приблизно такої ж чисельності буде готова відповідно через шість місяців після цього, тобто приблизно до кінця наступного року.

Президент США Джо Байден, який більше року відкидав українські прохання про надання F-16, у травні все ж схвалив ідею навчання українських пілотів на цих літаках, а також підтримав передачу F-16 іншими країнами. Данія та Нідерланди погодилися очолити процес навчання.

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