Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні, – Зеленський

Президент підкреслив послам, що якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами.

Джерело фото: AF.MIL

Цього місяця почнеться тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

«F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати. Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться», - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Володимир Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України.

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