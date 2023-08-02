Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в августе, – Зеленский

Президент подчеркнул послам, что как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами.

Источник фото: AF.MIL

В этом месяце начнется тренировка украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать. Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь», - заявил Зеленский.

Отметим, что Владимир Зеленский назвал пять приоритетов в работе послов Украины.

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